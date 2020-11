Hoe sport jij vanuit jouw kot? Laat het ons weten!

Door het coronavirus liggen heel wat sportcompetities in onze regio stil. Toch blijven we bij RINGtv jou wekelijks graag verwennen met sportverhalen uit onze regio. De sportredactie stelt zich dan ook de vraag: hoe sport jij vanuit jouw kot?

RINGtv is op zoek naar mensen met een leuk sportverhaal. Laat ons weten hoe jij blijft sporten tijdens deze lockdown en hoe sport jou in deze donkere, bizarre maanden kracht geeft. Stuur een e-mail naar sport@ringtv.be. Over de creatiefste, leukste of grappigste onderwerpen komen we met alle plezier coronaproof een reportage maken.