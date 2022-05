Hordies pakt opnieuw goud in wegrit

Overijsenaar Maxime Hordies (MH1) blijft scoren in de wereldbeker paracycling. Gisteren haalde hij goud in de wegrit op de wereldbeker in het Duitse Elzach.

Hordies won vorige week in Oostende al de tijdrit en de wegrit. En ook in Duitsland staat er nauwelijks maat op de Overijsenaar. Eerst pakte hij zilver in de tijdrit, gisteren deed hij daar nog eens goud in de wegrit bovenop. Hordies won die rit voor z’n grote rivaal Fabrizio Cornegliani, de Fin Polvi was derde.