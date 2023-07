Houtem maakt zich op voor Mosselkoers

Tour of geen Tour, Houtem maakt zich op voor de 78ste Mosselkoers. De wielerwedstrijd in het Vilvoordse gehucht is de laatste echte kermiskoers die in onze regio nog wordt georganiseerd.

Op 11 juli wordt om klokslag 14 het startsein gegeven voor de 78ste editie van de Mosselkoers. Terwijl de toeschouwers langs de kant van het parcours smullen van sappige mosselen, rijdt het peloton vijftien rondes in en rond Houtem, goed voor 135 kilometer. “We zijn het epicentrum van het professionele wielrennen met een zeer lange traditie die met veel passie in ere wordt gehouden in dit kleine landje”, zegt voorzitter Albert Absillis. “Daarom proberen we ook in Houtem de traditie van een wielerkoers te behouden en een plaatsje te hebben in dit wielerland bij uitstek.”

Naast sport en mosselen is er ook elk jaar livemuziek. Daar komt dit jaar ook kinderanimatie bij. “Het is de eerste keer dat we dat organiseren, dus ik ben benieuwd wat het gaat geven”, zegt Absillis. “We hebben een schminkstand en er komen tien gekke fietsten waar de kinderen een hele namiddag kunnen op rondtoeren. We willen er een echt feest van maken.”