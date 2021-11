Huizingen snoept ongeslagen leider Kraainem punten af

In de tweede provinciale B van het voetbal nam de ongeslagen leider Kraainem het op tegen Huizingen, de nummer zes in de stand. Kraainem, al ruim twee jaar ongeslagen, mikt voluit op de titel. Toch geraakt de leider niet verder dan een 1-1 gelijkspel tegen Huizingen.

Kraainem start sterk. Na 10 minuten kopt Barry de 1-0 tegen de touwen. Huizingen is niet onder de indruk en geraakt aan kansen. Dat resulteert net voor rust in de gelijkmaker van Wouters.

In de tweede helft maken beide ploegen nog aanspraak op de overwinning, maar het blijft 1-1. Zo maakt Huizingen de leider een puntje afhandig op eigen veld. Kraainem blijft wel de ongeslagen leider in het klassement. Mazenzele Opwijk is met twee punten minder tweede. Huizingen zakt een plaatsje en is nu zevende.

Een verslag zie je in RINGtv Sport.