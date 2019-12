Jasper De Buyst tot 2022 bij Lotto-Soudal

Naast De Buyst verlengde ook de Duitser Roger Kluge en Calew Ewan hun contract tot 2022. Zij moeten voor Lotto-Soudal een hoofdrol spelen in massaspurten. Lotto-Soudal is tevreden dat het het trio voor lange tijd aan zich kan binden. "Caleb is één van de snelste renners van het peloton, misschien wel de snelste, en hij is nog jong", zegt general manager John Lelangue. "Met Roger en Jasper heeft hij, de komende drie jaar, bovendien de vaste mannen uit zijn sprinttrein bij zich. Alle drie reden ze dit jaar de Giro en de Tour. We gaan met ze dezelfde weg op in 2020.”