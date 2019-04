Jelle Bogemans: 14 jaar en razendsnel

Drie jaar lang was hij bij de jeugd van KV Mechelen een vaste waarde in doel, maar vorig jaar verloor de 14-jarige Jelle Bogemans uit Meise zijn hart definitief aan autocross. Tijdens zijn debuutjaar stond hij al verschillende keren op het podium.

Jelle Bogemans is de eerste Belg die op zo'n jonge leeftijd deelneemt aan de Autocross Junior Buggy-competitie. Racen zit in mijn genen. Mijn vader en grootvader hebben gereden, alleen was dat voor mijn geboorte. Maar dan heb ik twee vrienden van mijn papa rijden nog altijd. Ik heb eigenlijk altijd heel hard naar hen opgekeken," zegt Jelle.

In zijn eerste seizoen in de autocross maakt Jelle meteen indruk. "Het was jaar vele leermomenten, maar ook één met enkele mooie 2de en 3de podiumplaatsen. In mijn debuutjaar werd ik 7de in het algemene klassement, dat terwijl de concurrentie twee wedstrijden meer heeft kunnen rijden," zegt Jelle Bogemans.

'Droom van kampioenschap'

Dit seizoen wil de jonge Meisenaar nog beter presteren. "Ik hoop dat ik ooit kampioen kan worden in mijn klasse, maar voorlopig mik ik op een plek in de top-5. Het is nog maar mijn tweede jaar dat ik race. Ik rijd hier tegen concurrenten die vijf of zes jaar ouder zijn. Al rijden we allemaal met dezelfde motor. Het zijn de stuurmanskusten die de doorslag geven," zegt Jelle.

Papa Thierry weet dat zijn zoon heel wat in zijn mars heeft. "Hij heeft zeker het talent. Als we dit verder blijven doen, gaat hij ver geraken. De droom is Europees, maar dat is voor ons denk ik financieel niet haalbaar. Het is een dure sport."