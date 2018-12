Jonckheere ruilt Strombeek voor Grimbergen

Trainer Dominique Jonckheere verlaat tweedeprovincialer Strombeek om coach te worden bij de buren van Grimbergen die in eerste provinciale spelen. Een opvallende overstap, of misschien toch niet? Want tegelijk raakt bekend dat Grimbergen en Strombeek nauwer willen samenwerken.

Grimbergen zakte de voorbije twee jaar van de derde amateurklasse naar de eerste provinciale, daar staat het nu op een teleurstellende twaalfde plek. Na het vertrek van Stef Van Winckel was Grimbergen op zoek naar een nieuwe coach. Dat wordt dus Dominique Jonckheere die met Strombeek tweede stond in tweede provinciale. Jonckheere moet verhinderen dat Grimbergen voor het derde jaar op rij zakt.

Zijn we na de fusie tussen Borght en Humbeek op weg naar een tweede fusie in Grimbergen? De overstap van Jonckheere bewijst in elk geval dat de clubs elkaar genegen zijn. “Over een fusie spreken is vandaag heel voorbarig”, zegt Frederik Van Den Steen, sportief manager van Grimbergen.? “Er is 1 informeel gesprek geweest. Veel is er dus nog niet gepraat over een mogelijke fusie. Maar voordelen zouden er in ieder geval wel zijn op het vlak van accommodatie, sponsoring en steun van de gemeente.” Een verhaal dat dus ongetwijfeld wordt vervolgd.