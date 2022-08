Kapellenaar Jean-Pierre De Boeck hangt na 50 jaar fluitje aan de haak

Scheidsrechter Jean-Pierre De Boeck uit Kapelle-op-den-Bos floot vorige zaterdag zijn laatste voetbalwedstrijd. Binnenkort wordt hij 70 en hij vond dat het na een halve eeuw rondhollen op de grasmat welletjes was.

Ter ere van Jean-Pierre speelden twee Kapelse ploegen, FC Ramsdonk en FC Eendracht, dit weekend een vriendschappelijke partij onder het alziend oog van Jean-Pierre. En aan niets was te merken dat het zijn laatste match was. Onze reporter was erbij.