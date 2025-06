Kenneth Bornauw, CEO Non-Sports, verlaat RSCA

Sinds 2022 was Meisenaar Kenneth Bornauw aan de slag bij de club. Hoewel paars-wit betere tijden heeft gekend, was Bornauw er de afgelopen jaren mee verantwoordelijk voor de commerciële groei van de club. Onder zijn bewind steeg de abonnementen-verkoop en werd de wedstrijd- en stadionbeleving naar een hoger niveau getild.

Bornauw is de vader van Sebastiaan Bornauw. Het Neerpedetalent kwam in het seizoen 2018 -2019 voor Anderlecht uit en speelt dezer dagen voor Wolfsburg in de Bundesliga.