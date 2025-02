Kester-Gooik pakt periodetitel in tweede provinciale

Feest gisteren in Kester-Gooik. De fusieclub won thuis met 3-0 van Londerzeel United en veroverde zo de tweede periodetitel in tweede provinciale. Daarin moet nog een wedstrijd gespeeld worden, maar Kester-Gooik kan niet meer bijgebeend worden na een perfect rapport. Het won alle negen wedstrijden in de tweede periode en is zo zeker van een eindrondeticket.