Kimeli: “Zilver voor België is mooie troost”

Kimeli eindigde als achtste in de wedstrijd. Vorig jaar was hij nog tweede. “Ik had liever meegedaan voor het podium, maar dat is helaas niet gelukt”, aldus de Beerselnaar. “Ik heb me niet optimaal kunnen voorbereiden. Maar volgend jaar ga ik weer resoluut voor een medaille.” Kimeli haalde wel een zilveren plak in het landenklassement, samen met Soufiane Bouchikhi (7e) en Lahsene Bouchiki (23ste). “Dat zilver is een mooie troost”, besluit Kimeli. In de mixed relays haalde de Belgische ploeg met onder meer Vanessa Scaunet uit Beersel en Robin Hendrix uit Kapelle-op-den-bos de vijfde plek.

