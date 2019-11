Kimeli en Hendrix na winst: volledige focus op Olympische Spelen

Isaac Kimeli uit Beersel ging er halfweg de wedstrijd samen met vijf andere atleten vandoor. Bij die vijf onder meer Pieter-Jan Hannes, Dieter Kersten en de sterke Duitser Samuel Fitwi. Die toonde zich vorig jaar de beste in het zand van Mol. Vervolgens lieten Kimeli en Fitwi hun medevluchters achter en trokken ze samen naar de finish. Vorig jaar klopte Fitwi Kimeli, maar dit jaar is het omgekeerd. Regiogenoot Kimeli haalt alles uit de kast en pakt verdiend de overwinning.

Kimeli mikt dit jaar echter niet op de eindoverwinning. Omwille van de Olmpische Spelen van volgend jaar, zal hij niet alle manches lopen. Op de Spelen wil Kimeli schitteren op de 5000 meter en dat vereist een andere voorbereiding tijdens de wintermaanden. “Zaterdag vertrek ik naar Genève voor wedstrijd op straat,” legt hij ons uit. “Binnenkort is er ook nog het EK in Lissabon en na Nieuwjaar ga ik op stage naar Zuid-Afrika om mij voor te bereiden op de zomer. Ik moet me echt focussen op de Olympische Spelen.”

Nog een winnaar

Op de korte cross in Mol doet Robin Hendrix waarvoor hij kwam: winnen. Hendrix finisht solo. Ook hij pakt het deze winter anders aan. Coach Tim Moriau kiest ervoor om na Nieuwjaar geen veldcross in te plannen. “Robin is nog niet geplaatst voor de Spelen. Hij zal één indoor wedstrijd lopen waarbij Kimeli hem zal hazen. Bedoeling is natuurlijk om daar punten te verdienen voor de Spelen, aldus coach Tim Moriau.