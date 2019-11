In Roeselare vond vanmiddag een manche plaats van het regelmatigheidscriterium van de CrossCup. Isaac Kimeli uit Beersel nam deel aan de lange cross. Doel: een ticket afdwingen voor het Europees Kampioenschap van 8 december in het Portugese Lissabon. Robin Hendrix uit Kapelle-Op-den-Bos wilde zich dan weer via de korte cross selecteren voor het EK. Hij wil deel uitmaken van het team dat in Lissabon de mixed relays loopt. Dat is een aflossingswedstrijd waarbij ploegen bestaande uit mannen en vrouwen strijden voor een Europese medaille.

Kimeli en Hendrix in topvorm: beiden geselecteerd voor EK Lissabon

Kimeli kreeg stevige concurrentie vandaag: Soufiane Bouchikhi en Bashir Abdi. Toch kon Kimeli zich met hen meten. Na een kopgroep van zeven, dunde de groep uit tot drie: Bouchikhi, Abdi én Kimeli. In de sprint toonde Kimeli dan ook wat hij waard is: hij haalde het van Bouchikhi en selecteerde zichzelf zo voor het EK in Lissabon. Goed om te dromen van een medaille daar: “Ik droom ervan, samen met de ploeg. Al zie ik wel waar ik eindig. Alles kan.”

Ploegmaat bij Olympic Essenbeek Halle Robin Hendrix blonk vandaag in Roeselare uit op de korte cross. Hij liep de concurrentie meteen op een hoopje en won verdiend voor Eliott Crestan. Hendrix mag zich dus ook opmaken voor een Portugees avontuur. Beter doen dan de zevende plaats van vorig jaar is het doel. “Een podiumplaats zit er in daar. Alleen moet alles goed lopen.”