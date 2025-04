Kimeli pakt brons op EK 10 kilometer: "Toch een beetje teleurstellend"

Kimeli liep een sterke wedstrijd. Iets voorbij halfweg kon hij als enige de Fransen Daguinos en Schrub volgen. Op het einde pakte Schrub uit met een splijtende versnelling, Daguinos én Kimeli moeten hem laten gaan. Isaac eindigt derde. "Toch een beetje teleurstellend", zegt de Beerselse atleet. "De Fransman heeft gewonnen, maar ik denk dat ik het meeste werk verzette, samen met die Daguinos. Ik was de enige Belg tegen twee Fransen, dus ja het was een moeilijk om die twee uit elkaar te schudden."

Nochtans had Kimeli het publiek achter zich. Al bleek dat tactisch eerder een nadeel te zijn. "Ik denk dat ik in het begin gewoon een beetje te enthousiast was door het publiek. Daardoor was ik te hard aan het lopen", zegt Kimeli. "Maar het was echt zot. Je loopt echt tussen het volk en dat gaf me wel extra motivatie, maar op het einde is de tank leeg."