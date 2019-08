Kimeli verrast in Noorwegen

In Noorwegen werd afgelopen weekend het Europees kampioenschap voor landenteams georganiseerd. De Belgische atletiekploeg moest er in de top 7 eindigen om het behoud in de First League, het op één na hoogste niveau in Europa, te verzekeren. Daarvoor rekenden ze onder meer op Jonathan Sacoor, Isaac Kimeli, Hanne Verbruggen en Noor Vidts.

De Belgische uitblinker in Noorwegen was Isaac Kimeli. De Leeuwenaar verraste door op de 3.000 meter thuisloper en topfavoriet Henrik Ingebrigtsen te verslaan. Sprinter Jonathan Sacoor uit Beersel snelde op de 400 meter wel naar de eerste plaats, maar door de mindere weersomstandigheden zat er geen toptijd in. Op de 4x400 meter loodste Sacoor als slotloper het Belgische aflossingsteam naar de tweede plaats. Ook Noor Vidst kwam in Noorwegen twee keer in actie. De Vilvoordse sprong naar een vijfde plaats in het verspringen. In het kogelstoten werd ze negende. Hanne Verbruggen uit Herne tot slot liep naar een knappe vierde plaats op de 5.000 meter. België eindigde uiteindelijk op de zesde plaats en mag daardoor volgend jaar opnieuw aantreden in de First League.