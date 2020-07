Kinderjumping in Dilbeek

De nieuwe opgelegde beperkingen van de Nationale Veiligheidsraad hebbe, ook een effect op sportgebied. Enkele jumpingwedstrijden in de paardensport bijvoorbeeld zijn afgelast of gaan door met verstrengde aanpassingen. In Dilbeek kon afgelopen weekend het regionaal jeugdkampioenschap van Vlaams-Brabant wel nog doorgaan onder de versoepelde maatregelen. Plaats van gebeuren was stoeterij Mivaro.