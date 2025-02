Klasseflitsen van Cainan schenken RSCA de volle buit in Charleroi

Na de rust lag het tempo aanvankelijk lager. Paars-wit eiste het balbezit op, maar kon daar amper uitgespeelde kansen uit puren. Charleroi zette hoog druk en liet Anderlecht niet in het vertrouwde spel komen. Het niveau bleef hoog, de spanning bleef te snijden. Een schicht van El Fakiri strandde op de paal. Met nog tien minuten op de klok opteerde Charleroi voor een vliegende keeper. Bij de eerste aanval ging het echter al mis. Cainan knalde van op de eigen helft onweerstaanbaar binnen. Diogo zou instemmend geknikt hebben bij het zien van zo’n meesterwerk. RSCA rook bloed en ging op zoek naar een vierde goal. Anderlecht speelde de slotfase volwassen uit en gaf defensief niets meer weg. Eindverdict 1-3.

Woensdag ontmoeten beide ploegen elkaar al opnieuw in de halve finale van de beker van België. De eerste partij wordt in de Alfasun Indoor Arena afgewerkt, de aftrap is voorzien om 20u30. "Die wedstrijd is misschien nog belangrijker dan die van vandaag. De laatste weken zijn we wel stilaan op kruissnelheid aan het komen. Die extra spelers geven ons wat meer zuurstof tijdens de matchen. De laatste rechte lijn richting de play-offs komt stilaan in zicht,” reageert Cainan.