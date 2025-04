Koen uit Malderen loopt langste GR-route van België: “574 km op 5 dagen, het wordt pittig”

Het is de GR129 waarop Koen mikt met zijn actie. De ultraloper start aan zijn avontuur op maandag 14 april in Brugge. Vijf dagen en 574km later wil hij in Aarlen finishen. Onderweg trotseert hij 7.400 hoogtemeters.

Koen wil via zijn actie geld inzamelen voor de vzw Samen Bewegen voor Adem. Hij kwam ermee in contact omdat een dochter van een collega muco heeft. Minister van Justitie Annelies Verlinden is meter van het project.

Zo’n tien maanden is Koen specifiek aan het trainen voor de looptocht. Onderweg zullen andere lopers aansluiten om hem tijdens bepaalden onderdelen van het parcours gezelschap te houden.

Koen steunen kan via deze link.