Komt Lotte Kopecky aan de start van de GP Oetingen in Sint-Pieters-Leeuw?

Burgemeester Jan Desmeth: “Sint-Pieters-Leeuw heeft een lange traditie in het organiseren van wielerwedstrijden. Dit gaat terug tot de tijd van de Leeuwse Pijl, over de Eneco- en Baloise tour tot de Gravelbike, die we op zaterdag 14 september 2024 organiseren. Vanaf volgend jaar willen we ook het vrouwenwielrennen een duw in de rug geven. We doen dat in een leuke samenwerking met het bestuur van de Gooikse pijl, maar ook met het gemeentebestuur van deze Pajotse gemeente. We weten alvast dat eerder dit jaar Lotte Kopecky er absoluut bij wou zijn. Misschien is dat ook in 2025 het geval.”

Ook koersdirecteur Ine Beyen kijkt uit naar volgend jaar. “Wij zijn met Gooik Sportief meer dan trots om deze vaste waarde op de wielerkalender voor vrouwen opnieuw naar een hoger niveau te tillen. Het doet deugd om te zien dat het vrouwenwielrennen meer en meer aandacht krijgt, de aandacht en steun die ze verdient. Wij verwachten opnieuw heel wat internationale toppers aan de start en kijken alvast uit naar de vernieuwde editie in 2025."