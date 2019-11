Kon KFC Eppegem status van titelfavoriet verzilveren tegen co-leider Wetteren?

In de derde amateurklasse A van het voetbal staat Eppegem met drie andere ploegen aan kop. Sinds vorige week is het team ook de trotse eigenaar van de eerste periodetitel. Kon Eppegem zijn status van titelfavoriet kracht bijzetten door in eigen huis te winnen van co-leider Wetteren?

KFC Eppegem begon goed aan de wedstrijd, maar na een half uur schoot ook Wetteren in actie. Dat konden de Oost-Vlamingen ook verzilveren. Aan de rust stond het 0-1 voor Wetteren.

Na de pauze nam de thuisploeg de wedstrijd in handen. Na zeker tien goede kansen, geraakte geen enkele bal echter in het doel. Dan kwam de wetmatigheid van van het voetbal naar boven: wie zijn kansen niet afwerkt, krijgt het deksel op de neus. Al snel stond het 0-2.

Frustrerend

Eppegem gaf zich niet gewonnen en maakte het spannend. In de 89ste minuut kregen ze 1-2 op het scorebord. Maar de Oost-Vlamingen toonden alsnog duidelijk aan wie vandaag de sterkste was. De wedstrijd eindigde 1-3. Een teleurstelling voor Eppegem. “Heel frustrerend,” vindt trainer van Eppegem Stef Vandevelde. “We hebben misschien wel onze beste wedstrijd van dit seizoen gespeeld en kregen heel wat kansen. Maar in het voetbal telt maar één ding: dat je de bal binnentrapt. Dat hebben we vandaag helaas niet gedaan.”