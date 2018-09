Vanaf de eerste minuut was de wedstrijd intens en dat resulteerde in heel wat vrijworpen. Eerst bleven beide ploegen op gelijke hoogte, in het tweede kwart slaagde de thuisploeg er in om een kloof uit te bouwen. Na de rust konden de bezoekers uit Grimbergen de voorsprong snel halveren. In het begin van het laatste kwart stonden beide ploegen opnieuw gelijk.

Eindstand? Strombeek Beavers wint zijn eerste wedsrijd van het seizoen met 68-49.