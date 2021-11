Kraainem imponeert in de tweede nationale van het handbal

De sporthal in Kraainem loopt vol voor het duel. Voor beide clubs is dit de enige derby van het seizoen. Normaalgezien is dit een topaffiche, dit seizoen helaas David tegen Goliath. Brussels staat troosteloos laatste, Kraainem is de fiere leider. De geel-blauwen zijn een machine met amper één nederlaag in acht wedstrijden.

"Je hebt jongens die bijna heel hun carrière samenspelen en die op een leeftijd gekomen zijn dat ze een pak ervaring hebben. Reken daarbij een aantal jonge jongens die enorm veel talent hebben en je krijgt een prima geheel. Het is zo dat je het moet doen om op lange termijn te kunnen meedraaien op hoog niveau,” aldus de ervaren sterkhouder Gert-Jan Mathijs.

Kraainem ontstond in 1972, fusioneerde daarna, maar ging in 2006 opnieuw op eigen benen staan. In het verleden proefde de club enkele seizoenen van 1ste nationale, tweede klasse zeg maar. Een niveau waarnaar het in de toekomst graag terug wil. Met Bert Bisschop en Gert-Jan Matthijs, een ex-prof in Frankrijk, heeft de club twee toppers die dat niveau kennen

