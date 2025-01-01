Leeuwkens Teralfene en KHO Wolvertem-Merchtem stoten door in Beker van Brabant

Wapenstilstand, maar niet in het provinciaal voetbal. Gisteren werkten heel wat ploegen een wedstrijd in de Beker van Brabant af. Leeuwkens Teralfene en KHO Wolvertem-Merchtem wisten door te stoten naar de volgende ronde.

Op Wapenstilstand is er tijd voor bekervoetbal. Voetbalploegen uit de provinciale afdelingen namen het tegen elkaar op in de Beker van Brabant.

Huizingen laat zich verrassen

Toekomst Relegem kreeg eersteprovincialer Averbode over de vloer, maar raakte niet verder dan 1-3. De andere derdeprovincialer, KV Zuun, nam het in eigen huis op tegen de Lubbekenaars van VK Linden. De Leeuwenaars verloren met 2-4. Ook VK Liedekerke werd uit de bekerrace geknikkerd na een 0-1-nederlaag tegen Bierbeek.

Leeuwkens Teralfene en F.C. Schepdaal waren de enige tweedeprovincialers uit de regio die aan de bak moesten op Wapenstilstand. De mannen van Kristof Pede klopten derdeprovincialer RWL Sport en stoten door naar de volgende ronde. F.C. Schepdaal ging op bezoek bij KFFF Haren en verloor met 3-2.

Eersteprovincialers KHO Wolvertem-Merchtem en KHO Huizingen speelden tegen KV Tremelo en SK Plenke Werchter. Huizingen liet zich verrassen door SK Plenke Werchter. De thuisploeg uit Derde Provinciale zette eersteprovincialer Huizingen opzij met 4-2. Het tegenovergestelde scenario bij KHO Wolvertem-Merchtem. Thuisploeg Wolvertem-Merchtem speelde op een nagelnieuwe kunstgrasmat voor heel wat volk en zette die energie om in een klinkende 5-0-zege.

Twee ploegen gaan door

Leeuwkens Teralfene, op kop in Tweede Provinciale, en KHO Wolvertem-Merchtem stoten door naar de volgende ronde van de Beker van België. Op zondag 4 januari neemt Leeuwkens Teralfene het in eigen huis op tegen eersteprovinialer Averbode. KHO Wolvertem-Merchtem krijgt derdeprovincialer K FFF Haren op bezoek.

Meest bekeken

Cultuur
Samenleving

Jaarmarkt in Sint-Pieters-Leeuw: “Met 250 kramen is er voor elk wat wils”

din 11 nov
Sport

Veteranen Wolvertem-Merchtem trappen nieuw kunstgrasveld in tegen voormalige Rode Duivels

din 11 nov
Samenleving

Brand in appartementsgebouw in Vlezenbeek: "We probeerden de twee katten nog te redden"

Sport

Leeuwkens Teralfene en KHO Wolvertem-Merchtem stoten door in Beker van Brabant

De A8 in Halle
Mobiliteit
Wonen

Voorkeursscenario voor tijdelijke A8 gekozen: "2x2-weg biedt beste oplossing"

maa 10 nov

Meer nieuws uit de regio

Samenleving

Lokale lingeriezaken zetten zich in voor het goede doel: "Vrouwen ondersteunen vrouwen"

Sport

Veteranen Wolvertem-Merchtem trappen nieuw kunstgrasveld in tegen voormalige Rode Duivels

din 11 nov
Grenzeloos Halle 2025
Samenleving
Cultuur

Grenzeloos Halle viert ontmoeting en diversiteit

zon 9 nov
De A8 in Halle
Mobiliteit
Wonen

Voorkeursscenario voor tijdelijke A8 gekozen: "2x2-weg biedt beste oplossing"

maa 10 nov
Fotografe Layla Aerts en de 11.11.11.-kalender waarvoor ze eigen foto's selecteerde
Samenleving

Nieuwe 11.11.11.-kalender samengesteld door Halse fotografe Layla Aerts

zon 9 nov