Leeuwkens Teralfene en KHO Wolvertem-Merchtem stoten door in Beker van Brabant

Op Wapenstilstand is er tijd voor bekervoetbal. Voetbalploegen uit de provinciale afdelingen namen het tegen elkaar op in de Beker van Brabant.

Huizingen laat zich verrassen

Toekomst Relegem kreeg eersteprovincialer Averbode over de vloer, maar raakte niet verder dan 1-3. De andere derdeprovincialer, KV Zuun, nam het in eigen huis op tegen de Lubbekenaars van VK Linden. De Leeuwenaars verloren met 2-4. Ook VK Liedekerke werd uit de bekerrace geknikkerd na een 0-1-nederlaag tegen Bierbeek.

Leeuwkens Teralfene en F.C. Schepdaal waren de enige tweedeprovincialers uit de regio die aan de bak moesten op Wapenstilstand. De mannen van Kristof Pede klopten derdeprovincialer RWL Sport en stoten door naar de volgende ronde. F.C. Schepdaal ging op bezoek bij KFFF Haren en verloor met 3-2.

Eersteprovincialers KHO Wolvertem-Merchtem en KHO Huizingen speelden tegen KV Tremelo en SK Plenke Werchter. Huizingen liet zich verrassen door SK Plenke Werchter. De thuisploeg uit Derde Provinciale zette eersteprovincialer Huizingen opzij met 4-2. Het tegenovergestelde scenario bij KHO Wolvertem-Merchtem. Thuisploeg Wolvertem-Merchtem speelde op een nagelnieuwe kunstgrasmat voor heel wat volk en zette die energie om in een klinkende 5-0-zege.

Twee ploegen gaan door

Leeuwkens Teralfene, op kop in Tweede Provinciale, en KHO Wolvertem-Merchtem stoten door naar de volgende ronde van de Beker van België. Op zondag 4 januari neemt Leeuwkens Teralfene het in eigen huis op tegen eersteprovinialer Averbode. KHO Wolvertem-Merchtem krijgt derdeprovincialer K FFF Haren op bezoek.