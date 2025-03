Leeuwse Gym & Dansclub viert 70ste verjaardag met groot licht- en dansspektakel

De Leeuwse Dans & Gymclub ziet 70 jaar geleden het levenslicht als een plaatselijke afdeling van de toen populaire turnkring van Halle. “Als ik mij niet vergis, was dat toen enkel voor jongens. Ik denk dat er in de beginjaren zo’n 50 jongens en mannen turnden”, zegt voorzitter Natasja De Tobel. “In de loop der jaren is er ook een vrouwen- en meisjesafdelingen bijgekomen. Ons klein zaaltje in Negenmanneke werd dan ook te klein, waardoor we naar de sporthal zijn verhuisd.”

Vandaag telt de vereniging zo’n 400 leden. Kris Geeroms is één van de oudste leden. “Enkele jaren geleden zocht naar iets om in beweging te blijven, wat toch wel belangrijk is op mijn leeftijd”, klinkt het bij Kris. “Eenmaal je in de club rolt, raak je er niet meer uit. Ik werd helemaal opgezogen door de vriendschappelijke band die je hier terugvindt.”

Een heleboel van de leden speelden het voorbije weekend mee in de show. “Die is gebaseerd op de film The Greatest Showman”, legt Natasja uit. “We vinden het verhaal perfect past binnen onze vereniging, waar iedereen zijn talenten ten bloei mag laten komen. We staan ook voor inclusie.”