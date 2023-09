Liedekerke bezorgt Kraainem eerste nederlaag van het seizoen

In 1e provinciale kreeg Liedekerke deze namiddag het bezoek van Kraainem. Kraainem, dat vorig jaar nog promoveerde uit tweede provinciale, had zijn drie eerste matchen vlot gewonnen. Liedekerke, dat zelf 4 punten had, wou maar wat graag Kraainem een eerste nederlaag toedienen.

Liedekerke schiet het best uit de startblokken en kan meteen enkele kansen bij elkaar voetballen. Maar scoren lukt voorlopig niet. Kraainem herstelt het evenwicht maar ook zij kunnen de ban voorlopig niet breken.

Dan steekt Liedekerke weer neus aan het venster De Pauw met een goed schot dat op de paal strandt, Thielemans is goed gevolgd en tikt de 1-0 binnen. De reactie van de bezoekers laat niet lang op zich wachten, Thieule kopt een gemeten voorzet binnen en zo staat het 1-1. Dat is ook de ruststand.

In de tweede helft probeert Liedekerke het laken terug naar zich toe te trekken. De Pauw krijgt een goede kans maar hij jaagt de bal over het doel van Middagh. Het is diezelfde Middagh die wat later in de fout gaat en zo krijgt Liedekerke een penalty. Moreels trapt de bal onhoudbaar binnen, de thuisploeg staat weer op voorsprong.

Kraainem gaat opnieuw op zoek naar de gelijkmaker maar het doelpunt valt aan de overkant, invaller Epolo begint aan een knappe solo die hij ook mooi afwerkt, 3-1 is meteen ook de eindstand. Liedekerke bezorgt Kraainem op die manier z'n eerste nederlaag van het seizoen.