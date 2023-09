Londerzeel wint derby, Diegem blijft met lege handen achter

Diegem kreeg meteen een mooie kans maar Sulejmani kan net niet bij de bal. Dan kent Londerzeel meer geluk, Barkellil versiert een penalty die Dellevoet voor zijn rekening neemt. 0-1 voor de bezoekers. Even later verdubbelt Londerzeel de voorsprong, Diegem doelman Michiels trapt de bal pardoes in de voeten van Barkellil die de bal enig mooi binnen trapt. 0-2, dat is ook de ruststand.



Diegem raapt zijn moed bij elkaar en gaat opzoek naar de aansluitingstreffer, maar het zijn de bezoekers die de weg naar het doel opnieuw vinden. Barkellil met een mooie actie, hij bedient Nelis die de 0-3 op het bord zet. Wedstrijd gespeeld denk je dan, maar nu weet de thuisploeg wel te scoren. Sulejmani benut een strafschop en zo staat het 1-3. Ook Londerzeel krijgt opnieuw een penalty maar Michiels houdt Diegem in de match.

Het sein voor Diegem om alles op alles te zetten, Deflem botst met de doelman maar scoort wel en zo staat het 2-3. De slotfase van de wedstrijd kan nog alle kanten uit. Uiteindelijk legt invaller Van Den Steen de 2-4 eindstand vast met een mooie knal. Zo behaalt Londerzeel zijn eerste overwinning van het seizoen, Diegem blijft met lege handen achter.