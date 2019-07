Tennisster Alison Van Uytvanck speelde volgende week een lovegame in het Duiste Karlsruhe. Letterlijk dan.

De Grimbergse (WTA-66) moet het opnemen tegen Greet Minnen (WTA-122) in de eerste ronde van het tennistornooi van Karsruhe. Minnen en Van Uytvanck zijn al een tijdje een koppel. Het is de eerste keer dat ze het tegen mekaar moeten opnemen in de officieel tornooi.