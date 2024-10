Manager RSCA Futsal Lieven Baert maakt balans op na main round Champions League: "4 op 9 is te weinig"

Na het gelijkspel van zaterdag tegen Cartagena eindigt RSCA Futsal 3e in de poule van de main round in de Champions League. Anderlecht stoot door naar de volgende ronde (elite round), maar sowieso wacht een zware loting. Manager Lieven Baert had meer verwacht: "4 op 9 is te weinig, aan ons om te analyseren wat er fout liep". Over de organisatie in de Belleheide in Roosdaal en over het enthousiasme van de fans is Baert dan weer lyrisch.