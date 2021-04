Manfred Aebi overleden, bedenker van bekend Rodania-deuntje

Manfred Aebi is overleden. Vanaf 1951 leidde de man - eerst vanuit Brussel, daarna vanuit Wemmel - de Belgische tak van het horlogemerk Rodania. Aebi is de man achter het in Vlaanderen wereldbekende deuntje dat decennialang te horen was tijdens wielerwedstrijden. Aebi is 88 jaar geworden.

Manfred Aebi werd geboren in Zwitserland en werd begin jaren '50 door Rodania naar België gestuurd om de verkoop in ons land op te krikken. Aebi had veel oog voor marketing en besloot het horlogemerk in ons land via het wielrennen te promoten. Zelfs wie nooit een Rodania rond de pols heeft gehad, kent het horlogemerk dankzij de wielerwedstrijden die sinds 1954 door de fabrikant werden gesponsord.

“Ik reed van een koers naar huis en hoorde in de wagen het begin van de vijfde symfonie van Beethoven. Dat paste perfect op de naam Rodania. Tadadadaaaaa…Ro-da-ni-aaaaaa was geboren”, zei Manfred Aebi in 2009 in een interview met RINGtv. “Lange slogans roepen had geen zin tijdens een wielerwedstrijd. Als je tegen 60 kilometer per uur rijdt en je spreekt een zin uit, horen mensen langs de kant van de weg alleen maar flarden van wat je zegt.”

60 jaar lang kondigde de speaker vanuit de wedstrijdwagen de aanstormende renners aan begeleid door het typsiche Rodania-deuntje. Als het horlogemerk in de jaren ’90 in slechte papieren zit, neemt de familie Aebi de Belgische tak van Rodania over zodat het voortbestaan van het bedrijf verzekerd is. Aebi had zich intussen gevestigd met zijn gezin in Wemmel. Tot in 2017 had Rodania er zijn thuisbasis aan de Limburg Stirumlaan.

In 2019 gingen de kantoren en de toonzaal van Rodania in Wemmel tegen de vlakte. Op de voormalige site worden momenteel appartementen gebouwd, maar een beschermde gevel met het iconische Rodania-logo blijft bewaard.