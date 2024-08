Massa supporters voor R.EV Ride en fandag Remco Evenepoel: “Hij is gewoon fenomenaal”

Aan superlatieven geen gebrek op de fandag van Remco Evenepoel. Twee keer goud, en dan nog op dezelfde Spelen, dat laat een diepe indruk na. Als een held wordt hij op de grens van Lennik en thuisbasis Schepdaal onthaald. “Een dag zoals dit wil ik altijd met jullie meemaken, in goede en slechte tijden”, vertelde Remco aan zijn opgedaagde fans. “Nu zitten we in een heel goede periode. We gaan er dubbel en dik van genieten. Iedereen ziet altijd het topje van de ijsberg, maar iedereen rondom mij bouwt aan heel de constructie die zich onder het water bevindt. Een dikke merci aan iedereen.”

Na een weekje rust focust Remco zich op het najaar, met onder het wereldkampioenschap in Zürich en de Ronde van Lombardije. Maar eerst is het tijd om handtekeningen uit de delen. Al moesten de fans daarvoor wel geduld hebben, want de wachtrijen waren tientallen meters lang. “Ik heb het ervoor over”, zegt Tom Schippers. “Hij is gewoon fenomenaal. Ik ben fan van alle Belgische atleten op de Spelen, maar wat Remco gepresteerd heeft is echt wel uniek.”

Ook Monique Mostinckx was er om haar dorpsgenoot te feliciteren. “Hij heeft Schepdaal op de wereldkaart gezet. Als we op vakantie zijn, zeggen we fier dat we van Schepdaal zijn, het dorp van Remco Evenepoel.”