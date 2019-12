Maurine Ricour mikt op WK duatlon

Voor atlete Maurine Ricour uit Bever was 2019 het jaar van de doorbraak. Ze werd zowel op het Belgisch kampioenschap marathon als op het Belgisch kampioenschap duatlon tweede. Maurine is 28 en de beste jaren komen er nu aan.

Maurine Ricour is sinds haar tienerjaren gepassioneerd door atletiek, maar de focus op competitie kwam er pas twee jaar geleden. En toch is ze nu al - zowel op de marathon als op de duatlon - Belgische top. Ondanks het zilver op het BK met een tijd van 2 uur en 43 minuten laat Maurine volgend jaar de marathon links liggen, ze zet alles op duatlon. “Mijn ambitie is om aan het WK mee te doen in september”, zegt Maurine. “Die afstanden zijn 10 km lopen, iets minder dan 150 km fietsen en dan 30 km lopen. Dat zijn lange afstanden en daarvoor zal ik veel moeten trainen.” Maurine is zowel lid is van de Halse Triatlonclub H30 als van de Geraardbergse Atletiekclub. Ze traint iedere dag. “Eigenlijk ben ik er continu mee bezig. Ik zou niet meer zonder kunnen”, besluit Maurine.



