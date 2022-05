Maxime Hordies Europees kampioen paracycling

Maxime Hordies is in Oostenrijk Europees kampioen paracycling geworden. De Overijsenaar domineerde de wegrit in de H1-reeks van start tot finish. Eerder pakte Hordies ook al de zilveren medaille in de tijdrit.

Hordies ging snel van start in de H1-reeks en zat meteen vooraan. Samen met metgezel en grootste concurrent Cornegliani ging de Overijsenaar op pad en werd nooit gegrepen door het peloton. Op de laatste klim van de wedstrijd plaatste Hordies een ultieme aanval, de Italiaan moest het hoofd buigen. “Het was zwaar, Cornegliani was in topvorm want ik moest echt mijn best doen om hem te volgen. Ik gaf alles wat ik had in de laatste klim, waardoor ik de wedstrijd kon winnen. Het bewijs dat je nooit mag opgeven”, aldus Hordies.

Eerder pakte Hordies ook zilver in de tijdrit. “Ik ben uiteraard tevreden over het niveau, het tactisch plan in de wegritten werkte goed en alle renners haalden het onderste uit de kan. Dit belooft veel goeds voor de toekomst”, besluit Remko Meeusen, coach en delegatieleider in Oostenrijk. België sloot het EK af met zeven medailles.