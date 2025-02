Meer dan 1000 trailrunners nemen deel aan Druivenmarathon in Overijse

Gisteren namen meer dan 1000 trailrunners deel aan de 2de editie van Druivenmarathon. Kamp Kwadraat in Overijse fungeerde als start- en aankomstplaats. Het deelnemersveld bestond uit tal van nationaliteiten. Zo waren er deelnemers uit onder meer Italië, Duitsland, Spanje, Ierland, maar ook China, Japan, Australië, Zuid-Afrika en Ecuador. Naast de marathon-trail, die je individueel of in team kan lopen, kan je ook kiezen voor 11, 18 of 25km. Het parcours in Overijse, Tervuren en Huldenberg loopt via holle wegen, bossen en velden. Onderweg is er animatie en bevoorrading.