Meer dan 240.000 mensen in Vlaams-Brabant zijn lid van een sportclub
Meer dan 240.000 mensen in Vlaams-Brabant zijn lid van een sportclub: “Sportende 60-plussers geven cijfer een boost”

Steeds meer mensen uit Vlaams-Brabant sluiten zich aan bij een sportclub. Het zijn er nu al meer dan 240.000. Opvallend: 1 op de 6 van hen is 60 jaar of ouder. Dat blijkt uit cijfers van de Vlaamse Sportfederatie. Onze provincie heeft gemiddeld gezien ook de grootste sportclubs van Vlaanderen, al brengt dat ook heel wat uitdagingen met zich mee.

Wekelijks trainen op het voetbalveld of baantjes trekken in de zwemclub, almaar meer mensen uit Vlaams-Brabant sluiten zich aan bij een sportclub. Het zijn er nu ruim 240.000. De groei is volgens de Vlaamse Sportfederatie te danken aan meer vrouwen en jongeren die sporten. Niet onlogisch als je weet dat Vlaams-Brabant de jongste provincie is. Toch komen de recordcijfers er door de 60-plussers. Zo'n 40.000 van hen zijn lid van een sportclub in Vlaams-Brabant, da's 70 procent meer dan tien jaar geleden.

Vlaams-Brabant heeft grootste sportclubs

Nog opvallend: Vlaams-Brabant heeft de grootste sportclubs van Vlaanderen. Gemiddeld tellen ze 104 leden per club, het Vlaamse gemiddelde ligt op 86. Dat zorgt voor extra uitdagingen want hoe meer leden, hoe meer mensen er nodig zijn om een club te runnen, hoe meer clubs op de limieten van hun infrastructuur botsen én hoe meer administratie. De Vlaamse Sportfederatie roept alle politieke niveaus daarom op om samen naar oplossingen te zoeken.

