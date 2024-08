Meerkampster Noor Vidts krijgt huldiging op de Grote Markt van Vilvoorde

Vanaf 18.30 uur zorgt een dj voor de nodige animatie. Om 19 uur volgen de officiële huldiging en enkele verrassingen voor de Olympische atlete. Een toonmoment van de jeugdafdeling van de Vilvoordse Atletiek Club (VAC), waar Noor Vidts lid van is, sluit de huldiging af. De stad voorziet drankjes voor alle aanwezigen. Het einde is voorzien om 21 uur. Iedereen is welkom.

Schepen voor jeugd, sport en cultuur Moad El Boudaati reageert enthousiast: "Noor Vidts heeft niet alleen haar persoonlijke grenzen verlegd, maar ook onze stad op de wereldkaart gezet. Haar doorzettingsvermogen en vastberadenheid zijn een inspiratie voor jong en oud. We zijn enorm trots op haar prestaties en kijken ernaar uit om haar op gepaste wijze te huldigen.”