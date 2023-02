Met Viki uit Vilvoorde hebben we opnieuw vrouwelijke scheidsrechter in het Belgische profvoetbal

Nu zaterdag wordt een historische dag voor de vrouwenarbitrage in ons land. Viki De Cremer uit Vilvoorde is aangeduid als vierde official in het duel tussen Deinze en RSCA Futures. De Cremer is nog maar de tweede vrouw die in het Belgische profvoetbal, na Claudine Brohet.