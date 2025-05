Plannen met PB Leiner veroorzaken onrust, ACV vreest banenverlies

PB Leiner is al sinds vorig jaar aan het herstructureren. 106 van de ruim 250 banen zouden verdwijnen. Eind maart kondigt de vakbond aan dat er minder ontslagen zullen vallen dan eerst voorzien, maar de mogelijke joint venture is baart het ACV zorgen.

Tessenderlo Chemie wil PB Leiner laten samensmelten met een grotere speler, het Amerikaanse Darling Ingredients. Dat is in ons land eigenaar van Rendac, dat dierlijk afval verwerkt, op de grens van Denderleeuw en Affligem. De christelijke vakbond vreest opnieuw voor banenverlies, vooral in de marketing en het management.