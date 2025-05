Nieuwe invulling voor historisch jachtpaviljoen in Drie Fonteinen: "Van landbouwbedrijf tot radiostudio"

Het jachtpaviljoen maakt deel uit van de Pachthoeve. Het erf ligt in het park Drie Fonteinen. "De Pachthoeve heeft in haar 125-jarige geschiedenis al diverse functies gekend: van landbouwbedrijf en woning tot camping met kantoren voor Expo 58, radiostudio en verenigingslokaal", zegt Ellen Bollaerts. "Nu schrijven we een nieuw hoofdstuk."

Projectontwikkelaar Heem verkreeg van de stad Vilvoorde de erfpacht over de hoeve en ontwikkelt de andere gebouwen tot een cohousing-erf. "Zo behoudt de stad de band met dit historische erfgoed, terwijl een ondernemer of organisatie er toch een eigen project kan realiseren. In de realiteit zal de het gebruiksrecht gedurende 195 jaar exclusief naar die nieuwe gebruiker gaan," aldus Bollaerts. "Het hele project behoudt bovendien een open relatie met het omliggende park - er komen geen poorten of hekken. Zo blijft deze prachtige plek toegankelijk voor iedereen."