Nieuwe futsaltempel in Roosdaal bijna klaar

Morgen speelt paars-wit in de nieuwe zaal van sporthal Belleheide in Roosdaal een eerste keer een wedstrijd, een oefenwedstrijd tegen tweedeklasser Montigny. “Het is een race tegen de klok om alles klaar te krijgen”, zegt teammanager van RSCA Futsal Lieven Baert. “We zijn nu bezig met de afwerking van de kleedkamers. De vloer van de sportzaal is paars, de zetels ook, dus het wordt helemaal paars-wit.” RSCA Futsal, het vernieuwde Halle-Gooik, speelde vier jaar lang in De Bres, maar nu wordt de zaal in Roosdaal de nieuwe thuisbasis. Er is momenteel al plaats voor 950 supporters, in het najaar wordt dat aantal opgekrikt tot 1150. “Het is fijn om te horen dat de meeste supporters ons vanuit Halle naar Roosdaal gaan volgen en dat ook Anderlecht-supporters de verplaatsing naar hier willen maken. Ik verwacht dat we week na week meer supporters gaan hebben. Dit is het sterkste team waar we ooit mee gewerkt hebben, dus het zal meer dan de moeite waard zijn om te komen kijken”, besluit Baert.