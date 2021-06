Noor Vidts toont Olympische vorm met nieuw persoonlijk record

Op een atletiekmeeting in Tenerife heeft Noor Vidts haar persoonlijk record op de zevenkamp verbeterd. Ze sprokkelde in totaal 6.240 punten. De Vilvoordse toont daarmee haar goede vorm richting de Olympische Spelen in Tokio.

Vidts begon sterk aan de zevenkamp in Tenerife met een persoonlijk record op de 100 meter horden van 13”41. Daarna volgden mindere prestaties in het hoogspringen, kogelstoten en 200 meter. De tweede dag begon met een goede beurt in het verspringen en een persoonlijk record in het speerwerpen. Vidts wierp 38 meter 80. In de afsluitende 800 meter toonde de Vilvoordse dat ze vooral op de loopnummers de voorbije maanden stappen heeft gezet. Ze snelde naar 2’09”34, opnieuw een persoonlijk record.

Met een totaal van 6.240 punten verbeterde ze haar persoonlijk record op de zevenkamp met 40 punten. Met die totaalscore schuift ze op naar de derde plaats op de ranking aller tijden in België. Alleen Nafi Thiam en Hanne Maudens haalden al meer punten op de zevenkamp.