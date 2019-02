Nygel Verhaeren (19) mikt hoog in nieuwe raceseizoen

De pas 19-jarige Nygel Verhaeren uit Vilvoorde heeft nu al naam gemaakt in de racewereld. Dat deed hij met knappe prestaties in de Volkswagen Fun Cup en de Lamera Cup. Gisteren lichtte Nygel zijn plannen voor het nieuwe seizoen toe in Peutie.

Het nieuwe raceseizoen start midden maart en Nygel steekt zijn ambities niet onder stoelen of banken. Nygel geeft toe dat hij hier en daar nog wat moet bijschaven om echt bij te top te horen; "Het kwalificatierijden moet beter. En dan misschien nog wat meer afwerken, een beetje meer nadenken bij het afstellen van de auto en dan komt alles in orde", aldus Nygel.

Het programma van Nygel ziet er bijzonder zwaar uit, want de racer uit Vilvoorde wil tijdens de volgende maanden ook in het karten schitteren. In de verschillende competities mikt Verhaeren op titels of minstens een podiumplaats. In het karten, zijn eerste liefde, wil Nygel de titel en het bijhorende WK-ticket in het Nederlands Kampioenschap. In het karten wordt Nygel ook fabrieksrijder voor DFK en gaat hij zelf als 19-jarige jonge piloten opleiden.