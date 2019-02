Wat is er toch aan de hand met Bavi Vilvoorde? De basketbaltrots van onze regio stond voor dit weekend laatste in de tweede divisie. Eind vorige maand werd Hamady Ly ontslagen, Philip Wintein, ex-speler van Oostende en BAVI, nam over. Gisteren kwam Spa over de vloer. Winnen tegen de nummer 9 in de rangschikking was een must voor Bavi. En dat deed Vilvoorde overtuigend met 72-58.

Een verslag van de wedstrijd zie je straks vanaf 19u30 in RINGtv Sport.