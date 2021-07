Oud-Olympiër Hugo De Grauwe: “Voor een sporter zijn de Spelen het belangrijkste dat er bestaat”

Met een regiogenoot blikken we nog een laatste keer terug op zijn Olympisch avontuur. Hugo De Grauwe heeft al bijna vier decennia lang een fitnesszaak in het centrum van Merchtem, maar in 1980 nam hij als gewichtheffer deel aan de Spelen in Moskou. “De Olympische Spelen zijn voor een sporter het belangrijkste dat er bestaat. Het is het hoogste doel dat je kan bereiken”, blikt Hugo terug.

Midden jaren ‘70 traint Hugo De Grauwe zeven dagen op zeven om naar Moskou te gaan. Het zijn zwaarbeladen Spelen. Nadat de Sovjet-Unie een jaar eerder Afghanistan was binnengevallen, boycotten heel wat Westerse landen de Spelen en sturen ze hun kat. In de toenmalige Sovjet-Unie liep het voor Hugo De Grauwe niet van een leien dakje.

“De meeste landen die we konden kloppen waren net die Westerse landen. De sterke Oostbloklanden waren wel allemaal aanwezig. Dat was dus al een handicap", begint Hugo zijn verhaal. “Ook de zaal was impressionant. Toen ik die binnenstapte zag ik 6.000 supporters voor mij zitten. Alles bewoog daar. Heel eigenaardig als je in België wedstrijden afwerkte voor maximum 100 supporters.”

In die grote arena vindt Hugo geen punt voor zich om op te focussen. Dat is cruciaal om tijdens het gewichtheffen het evenwicht te bewaren. Hugo faalt drie keer bij z’n eerste poging. “De eerste twee keer is het gewicht voor mij gevallen. De laatste keer heb ik zolang mogelijk proberen te corrigeren waardoor ik achterover ben getuimeld. Zonder al te veel erg, maar het is een foto die gans de wereld is rond gegaan.”

Tot op vandaag kan Hugo niet beschrijven wat er misliep. "Mocht ik toen 100 keer geprobeerd hebben, denk ik dat ik het gewicht telkens zou laten vallen hebben. Ik had een heel eigenaardig gevoel dat ik vandaag nog altijd ijn mijn lichaam voel", getuigt Hugo, die na Moskou het gewichtheffen ruilt voor het powerliften. In die sport groeit hij uit tot een monument. Voor onze Olympiërs heeft Hugo een laatste tip. “Blijf geloven in je eigen kunnen en kijk niet naar de tegenstand die je hebt", besluit De Grauwe.