Oud-olympiër Stanny Van Paesschen: "Dit jaar kan België medaille pakken in de paardensport"

Morgen gaan de Olympische Spelen in Tokio van start. De derde aflevering van onze reeks over oud-olympiërs brengt ons naar de Spelen van 1976 in het Canadese Montreal. Toen beleefde Stanny Van Paesschen zijn moment de gloire. Bij zijn allereerste deelname aan de Spelen sprong de Hallenaar samen met zijn paard Porsche en de rest van het team meteen naar brons in de jumping.

Als 19-jarige knaap won Stanny Van Paesschen samen met het Belgische landenteam brons in de teamcompetitie jumping op de Olympische Spelen van Montreal. België behoorde in 1976 absoluut niet tot de favorieten. Toch noemt Van Paesschen het geen onverhoopte medaille. “We hadden toen echt een sterke ploeg. En het geluk was die dag ook aan onze kant”, reageert Stanny. Montreal was voor de Belgische ruitersport het laatste grote succes, met ook nog individueel brons voor François Mathy. Daarna, 0 medailles. Maar nu zou die lange droogte wel eens voorbij kunnen zijn. Jérome Guery, Gregory Wathelet en Niels Bruynseels zijn wereldtop. “Als we dit keer geen medaille pakken, zou dat echt een ontgoocheling zijn”, zegt Stanny Van Paesschen. “Ik denk dat de paardensport na hockey en onze atlete Nafi Thiam de meeste kans hebben in de paardensport. Er zijn echt topjockeys in België.”

Van Paesschen zal in Tokio vanop de eerste rij mee supporteren want hij is er aanwezig als ploegleider van de Mexicaanse delegatie en van 3 individuele ruiters. Een teammedaille met de Mexicanen zit er normaal niet in, maar zeg nooit nooit. Met underdog Saudi-Arabië maakte hij dat in 2010 als bondscoach wel mee. De Saudi's pakten toen brons.