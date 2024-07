Oud-Olympiër Eugène Allonsius kijkt uit naar de Spelen: “Veel Belgische atleten gaan meestrijden”

Eugène Allonsius is intussen 86 jaar en oud-Olympiër op de 1.500 en 5.000 meter. Vooral aan de Olympische Spelen van 1964 in Tokio houdt hij speciale herinneringen over. “Op de 1.500 meter won ik mijn eerste reeks en werd ik zesde in de halve finale. Ik finishte in dezelfde tijd als de tweede in mijn reeks en werd uitgeschakeld”, zegt Eugène. “Dat moment heeft mij enorm veel pijn gedaan. Het is 60 jaar geleden, maar ik zie nog alles voor mij. Ik droom er soms zelfs nog van.”

Ook vier jaar eerder, in 1960 in Rome, tekende Eugène present. De omstandigheden waren toen niet te vergelijken met nu. Na zijn carrière begint Eugène samen met zijn vrouw een sportwinkel in Halle. Maar hij was ook een tijd trainer en voorzitter van atletiekclub Olympic Essenbeek Halle. Daar zag hij onder meer Isaac Kimeli opgroeien en ook Jonathan Saccoor aan het werk, vooral van die laatste verwacht hij veel.

“Van de mannen op de 400 meter verwacht ik inderdaad veel, maar ook de nieuwe namen op de 1.500 meter doen het goed”, zegt Eugène. “Het niveau van de Belgische atleten is echt gestegen, veel van hen kunnen meestrijden. Maar je kan het niet vergelijken met mijn tijd. Toen ik naar de Olympische Spelen in Rome trok, ben ik met de fiets naar het station gereden om daar de trein te pakken richting Zaventem. Daar stond ik dan met mijn valiezen in de luchthaven, zonder enige begeleiding.”