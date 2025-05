Overijse klopt Clem Scherpenheuvel en wint voor de eerste keer Beker van Vlaams-Brabant: "Memorabel moment voor onze club"

In de Beker van Vlaams-Brabant klopt basketbalclub Overijse Clem Scherpenheuvel B, de kampioen van de tweede provinciale, voor eigen volk met 76-63. De wedstrijd leek op een sisser uit te draaien voor Overijse. In het derde kwart stond het team 15 punten achter, maar na een bijzonder straf vierde kwart trok Overijse alsnog het laken naar zich toe en werd er clubgeschiedenis geschreven. Het is de eerste keer dat Overijse de Beker van Vlaams-Brabant wint. Achteraf klonken de kapitein en de coach zo.