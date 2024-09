Overijse klopt Londerzeel en pakt eerste zege van het seizoen

Overijse start voor eigen volk met het meeste initiatief, maar dat mondt niet uit in doelgevaar. Dan zijn de bezoekers uit Londerzeel een pak efficiënter. Taqi verschalkt De Vriendt vanop een vrije trap, 0-1 voor Londerzeel.

De bezoekers hebben het vertrouwen gevonden en even later treft Van Den Steen de paal. Gaandeweg voetbalt Overijse zich weer in de match. Delooz vindt De Maeyer met een gemeten voorzet. Het staat 1-1 en dat is meteen ook de ruststand.

De tweede helft begint zonder grote kansen, tot Nzinga diep wordt gestuurd, Van Achteren haalt hem neer in het strafschopgebied, penalty voor Overijse en een rode kaart voor Van Achteren. Peeters twijfelt niet: 2-1 voor Overijse.

Londerzeel probeert met een man minder nog een punt uit de brand te slepen, maar Overijse houdt stand. Zo wint Tempo voor het eerst dit seizoen, Londerzeel blijft achter met nul punten na twee matchen.