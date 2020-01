Overijsenaar bereidt zich voor op Arctic Marathon

Bij de start van het nieuwe jaar maken we graag goede voornemens of gaan we voor een nieuwe uitdaging. Willem Baelde uit Overijse heeft voor een heel bijzondere uitdaging gekozen. Op 6 juni wil hij de Arctic Marathon lopen, dat is de meeste noordelijke marathon van de wereld.

48 jaar is Willem Baelde en 2020 wordt een uitzonderlijk jaar voor de man uit Overijse. “Ik ga de Artic Marathon lopen tussen de Noordpool en Noorwegen, bij min 10, tussen de ijsberen”, vertelt Willem. Met zijn allereerste marathon wil hij geld inzamelen voor Child Focus, een stichting voor vermiste en seksueel misbruikte kinderen. Willem hoopt minstens 10.000 euro in te zamelen. De voorbereiding op de Arctic Marathon is intens.”Als het heel koud is ’s morgen, probeer ik te gaan lopen. Ik neem ook koude baden om me op die manier aan te passen aan de temperatuur”, legt Willem uit. “Iedereen steunt me en dat doet deugd.” Meer info vind je op williegoesartic.foundation.

