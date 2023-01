Overijsenaar Dion Cools trekt naar Thaise kampioen Buriram United

De rechtse vleugelverdediger begon op jonge leeftijd te voetballen bij Tempo Overijse. Na een doortocht bij OH Leuven debuteerde hij in 2015 op het hoogste Belgische niveau bij Club Brugge. In 2020 trok Cools naar het Deense FC Midtjylland, dat hem enkele jaren later uitleende aan Zulte Waregem. Midden september tekende Cools bij de Tsjechische club Jablonec, waar hij in tien wedstrijden goed was voor één doelpunt en één assist.

Nu wacht de 26-jarige Cools een avontuur in Thailand bij de huidige competitieleider Buriram United. De club werd de voorbije tien jaar zes keer landskampioen. Cools heeft een link met Azië; hij werd geboren in Maleisië en is sinds 2021 international voor het land.