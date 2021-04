Pajots trio kroont zich tot landskampioen in het vrouwenvolleybal

Het Oost-Vlaamse Asterix Avo Beveren heeft voor de zevende keer op rij de landstitel in het vrouwenvolleybal veroverd. Voor Gooikenaar Kris Vansnick is het de eerste landstitel als hoofdcoach van de club. Op het veld kon Vansnick rekenen op nog twee regiogenoten: de Lennikse Britt Rampelberg en de Schepdaalse Marlies Janssens.

Asterix Avo Beveren versloeg in een rechtstreeks duel Ladies Volley Limburg met 3-0. Setstanden waren 25-16, 25-18 en 25-15. De Oost-Vlamingen domineerden de finale met snel volleybal, ontwikkelden een hoge opslagdruk en stonden verdedigend sterk. In zijn eerste volledig seizoen als hoofdcoach pakt Kris Vansnick meteen de dubbel. In februari won Asterix ook al de Beker van België. Vorig seizoen was Vansnick ook al hoofdcoach van Asterix Avo Beveren, maar toen werd de competitie stopgezet omwille van het coronavirus.

Met sterk opslagwerk droeg Marlies Janssens haar steentje bij aan de overwinning. De Schepdaalse neemt afscheid van de club, want ze trekt naar VDK Gent. De derde Pajot, Britt Rampelberg, maakte heel wat progressie het voorbije seizoen, bemachtigde een basisplek en bleek ook in de finale een betrouwbaar sluitstuk van de nieuwe landskampioen. Dankzij haar prestaties maakt de Lennikse libero kans op de titel van rookie van het jaar.

Kris Vansnick maakt dan weer kans om trainer van het jaar te worden. Frank Depestele kan dezelfde titel bij de mannen winnen. Die individuele prijzen worden vanavond uitgereikt tijdens de Volleyproms.

Foto: Asterix AVO Beveren